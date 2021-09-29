林依晨爆出懷孕、10月底即將臨盆的好消息，她的姊妹淘楊謹華29日擔任「安心醫美」代言人時表示，自己與媒體知道的時間相距不遠，知道這好消息時也很為好姊妹開心，心想「終於！中就該來的還是會來」，內心開心到拉炮。43歲的楊謹華與石油設備供應商老公Ben結婚快3年，坦言一直努力備孕，「現在就希望上天多給一點點好運」。

楊謹華表示自己也有在努力，被問是否有嘗試人工受孕，她未正面回應，僅表示中西醫都看過了，「我現在能夠試的都會試，能做我都會做，該吃都有吃，我不想要漏失掉什麼沒有做之後可能會後悔」，被虧前兩句還跟之前林依晨受訪時講的話一模一樣。

「零負評女神」林依晨近期爆出懷孕好消息，好友楊謹華（如圖）29日出席醫美記者會時，透露林有親口跟她分享懷孕喜事，開心到不知道該如何形容，也分享自己做人計畫。（張鎧乙攝）

她說自己不拍戲的日子作息都滿正常，例如最近就是晚上9點、10點便就寢，只要覺得太累，就會把作息往前調正常一點，因為之前工作拍戲稍微不正常，沒拍戲、沒有特別聚會，就會早早睡。吃中藥調身體後，手腳沒那麼容易冰冷，自己也調整飲食習慣，不碰比較涼的食物，例如以前很愛吃螃蟹，但這一兩年就算是她很愛的大閘蟹，也幾乎連想都沒有想，每天早上起床會喝自己煮的薑湯再加排骨，可以暖胃，感受得到體質一直在改變。至於防疫期間乖乖待在家，是否有增加「做人」頻率，她害羞表示自己都很正常，都有聽醫生的。

「零負評女神」林依晨近期爆出懷孕好消息，好友楊謹華（如圖）29日出席醫美記者會時，透露林有親口跟她分享懷孕喜事，開心到不知道該如何形容，也分享自己做人計畫。（張鎧乙攝）

身為「安心醫美」代言人 ，她說，現在醫美範圍廣泛，大眾接受度以及年齡層更廣，大家已經不會避諱談，反而更直接去諮詢，她認為要有正確觀念、一定要找到原廠認證的產品、受過培訓的醫師，不斷諮詢溝通，就是安心醫美的訴求，她知道很多人不太諮詢專業醫生，看到誰做了OK就過去了，「有些人不知道自己要什麼，不小心走錯路或過頭，反而變成反效果」，她認為醫美是要補足皮膚的缺陷或身上不足的地方，剛剛好填補它就好，以她自己來說，身為演員把自己狀態維持好是最基本的，但她會比較小心，會一直諮詢，但不會過頭。