近期炒股、投資詐騙簡訊異常多，有不少名人被盜用頭像、名號，三竹(8284)表示，近日有不法人士假冒三竹的名義，發送簡訊以推薦飆股為由，引誘民眾加入LINE群組，進入群組後會有一位能言善道的「投顧老師」，專門分析國內外股市，教民眾做波段當沖，先給予賺錢機會嘗甜頭後，再由「投顧秘書」私訊群組成員，邀請加入付費會員，一對一介紹投資海外飆股、未上市公司股票或虛擬貨幣，意圖騙取民眾錢財。

不少民眾都知道這是詐騙集團的老手法，部分謹慎的三竹股市App使用者，會到三竹的官方臉書留言或致電客服，善意提醒有不法人士盜用企業名稱。對此，三竹發出聲明表示絕無參與任何投顧課程，並在第一時間至中山分局長春派出所報案並受理完成。

三竹在過去數年，一直與五大電信業者及165刑事警察保持密切聯繫，互相通報詐騙新梗、設下關鍵字限制阻擋詐騙等，不斷與詐騙集團首腦過招，然而詐騙集團機房通常都設立在海外，追查難度相當高，若要杜絕詐騙橫行，還是要回歸全民提高警覺心，提醒民眾若收到類似簡訊，切勿輕易點選不明連結，投資前停看聽以免遭逢損失。