大陸通訊巨頭華為被美國制裁數年之久，手機業務受到晶片供應限制大幅萎縮，先前頻傳華為將轉投資造車領域，進軍電動車市場，儘管該公司多次出面闢謠，但仍引起市場無數揣測，華為輪值董事長徐直軍重申無意造車，坦言「我們很明白在求生階段，應該做什麼，不該做什麼」。

對於造車消息頻傳，雖然華為先前屢屢出面澄清，一再重申「華為不造車這一長期戰略，從2018年就已經確立，我們並未投資任何車企，未來也不會」，然而相關傳聞卻層出不窮，收購車企電動車部門等消息不斷出現。

據陸媒《快科技》報導，針對華為不造車的原因，徐直軍受訪時表示，不同公司都有各自的選擇，有哪些造車的賺多少錢，不造車賺的錢反而更多，未來汽車品牌能活下幾個，全都是未知數，在大家都在造車之際，越應該要冷靜。

此外，有車企對華為的自駕方案有所防備，但徐直軍直言，華為不需要獲得所有車企的信任，與車企合作是需要華為批准，篩選自駕合作夥伴也會嚴格限制，「我的大腦和靈魂也是有限，不能為所有車都裝上大腦和靈魂」。

徐直軍還透露，可能只有華為消費者業務CEO余承東想要造車，「但對於華為高層團隊而言，很清楚在求生階段時，應該做什麼，不應該做什麼」。