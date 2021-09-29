承釀淳酒業董事長謝承和（左）、法藍瓷總裁陳立恆（中）、連江縣長劉增應。（林至柔攝

疫情之際，馬祖酒廠、法藍瓷與承釀淳酒業以馬祖「媽祖巨神像」為靈感，攜手推出「媽祖護佑」限量酒，期盼藉媽祖力量帶給民眾心靈寄託，今（29日）於馬祖天后宮舉辦祈福記者會。法藍瓷總裁陳立恆說，在疫情肆虐之際，推出這款酒，盼藉媽祖力量帶給民眾心靈寄託。連江縣長劉增應說，馬祖高粱是獲得國際公認的頂級好酒，因新冠疫情，小三通至今未復航，未來疫情趨緩後，將規劃如何加強兩岸交流、創造人民福利，讓馬祖高粱在兩岸白酒市場佔一席之地，也解此讓大家認識馬祖的歷史及文化。

陳立恆說，今年4月法藍瓷與馬祖酒廠合作，推出限量「夢幻藍眼淚」，一開放預購即被搶購一空，許多收藏家向隅。陳立恆說，若是基於生意考量，可以繼續推出第二款、第三款「藍眼淚」酒，且第二款藍眼淚設計圖都已經出來了，不過，在疫情之際，他希望能做些不一樣的，所以調整了順序，先推出「媽祖護佑」限量酒，讓大家在疫情肆虐下，盼藉媽祖力量帶給民眾心靈寄託。

劉增應表示，馬祖高粱是獲得國際公認的頂級好酒，因新冠疫情，小三通至今未復航，未來疫情趨緩後，將規劃如何加強兩岸交流、創造人民福利，讓馬祖高粱在兩岸白酒市場佔一席之地，也解此讓大家認識馬祖的歷史及文化。

至於未來如何讓馬祖酒讓大陸民眾也認識，劉增應說，目前在台灣已設立總行銷處，馬祖紅麴高粱在上海也已取得總行銷，未來藉由經銷的方式，在大陸各省份建立經銷機制，將馬祖酒介紹給廣大的大陸消費者。此外，劉增應說，目前馬祖也以擴建新酒廠，產量將能增加10倍。

陳立恆說，他認為企業家的信仰是創造價值，讓人類生活更美好，而不是以賺錢為目的，他表示，本身很喜歡與地方合作，文化才是長久的，馬祖文化精神，就是要讓馬祖人自豪是馬祖人。

法藍瓷設計師何振武表示，去年自己來到馬祖，看到媽祖靈穴、馬祖「媽祖巨神像」後，受到很大的啟發，便以此為靈感設計酒瓶，在色彩方面，則採用大地色系，象徵讓媽祖的愛與慈悲灑播在每一吋土地上，護佑全民幸福平安。

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