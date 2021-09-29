振興五倍券即將上路，餐飲業者與各美食平台紛紛端出加碼優惠，HAPPY GO也趁勢讓服務更升級，繼上半年攜手Ocard美食平台後，本月再串接Ocard新功能「線上點」，同時也將全台聯盟店家超過2000家的RE紅包納入HAPPY GO的點數生態圈，透過點數進行業內整合，消費者可一站式完成「瀏覽店家資訊」、「線上點餐」、「線上支付」、「美食外帶／外送」與「點數回饋」五種步驟。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，2021年疫情對產業的衝擊更甚以往，面對被改變的生活習慣和消費模式，企業也需要以更多元的應變策略來迎接挑戰。透過點數為會員卡友省荷包，甚至進一步帶動卡友到合作夥伴的商家消費，疫起挺過疫情。

HAPPY GO 持續發展品牌異業結盟後更深層的合作關係，因此攜手Ocard美食平台和RE紅包，不僅看好居家防疫的「宅經濟」逆勢而起，同時藉助資源共享和聯盟共贏的點數生態圈，提供民眾最實質的消費回饋，打造出跨平台、跨會員、跨商店的點數循環經濟，HAPPY GO也因應後疫情時代推出一系列的品牌影片，希望用「Stay together，Stay HAPPY GO」的精神，傳遞快樂正向的品牌價值與理念。

疫情期間帶動外送外帶商機蓬勃發展，HAPPY GO也正式與Ocard 線上點合作，卡友只需要透過HAPPY GO App就能夠輕鬆搜尋在地鄰近的店家資訊，一指就能享有訂餐、選定外帶／外送功能、付款及點數回饋等一條龍的服務，藉由低接觸和安心防疫，促進餐飲消費商機。

HAPPY GO表示，即日起至10／31凡透過HAPPY GO使用線上點餐功能，完成消費且成功累點，筆筆皆享3％點數回饋；防疫期間為鼓勵卡友多使用外帶／外送服務，再推出消費加碼優惠，活動期間消費1次即贈10點，消費2次贈30點，消費3次贈100點，每個消費門檻皆可重複獲得點數。