台中市政府社會局為減輕職場新鮮人的經濟壓力，推出「青年培植試辦計畫」，今年應屆畢業低、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，社會局相對提撥存款20％，補助期間從10月至12月，為期3個月，最高補助6000元。目前所剩名額不多，將於10月5日截止收件，請把握機會儘速申請。

社會局表示，凡列冊台中市低收入戶及中低收入戶的25歲以下國內大專院校及研究所應屆畢業生，已成功就業且能全程配合儲蓄者，可至（https：／／forms.gle／sCnxZ9eFMsT6BtGb9）進行意願登記。社會局初篩後，將以電子郵件通知調查結果，接獲通知者請於10月5日前寄送申請應備文件(含申請表正本、應屆畢業證書影本、足以佐證就業相關證明影本)至社會局，並完成前測問卷調查。

社會局說，經社會局初審符合申請條件者，可選擇每月存款5000元、7500元或10000元（金額擇一不可變更），自行至任一金融機構開立零存整付儲蓄帳戶，並按月自薪資轉存至該帳戶。社會局依實際繳存額度相對提撥20％，分別補助1000元、1500 元或2000元，預計最高可以累積存款36000元。申請者於年底檢具請款資料，補助款項將一次撥付於指定郵局帳戶。

社會局鼓勵弱勢家戶青年學子穩定就業，累積資產，開創未來。此項計畫試辦3個月，歡迎符合資格者把握機會踴躍申請。更多詳細資訊可查詢社會局官網（https：／／www.society.taichung.gov.tw／1860004／post）。