JF-17「雷電」（Joint Fighter-17 Thunder）戰機

儘管媒體盛傳，阿根廷打算採購中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機，但阿國卻堅稱，一切還沒敲定。

不過，據《防務新聞》（Defense News）28日報導，分析家認為，雖然主要在英國施壓下，阿根廷採購其他戰機都已失敗，但它這次買JF-17仍可能成功。阿根廷在預算文件中已要求提撥6.64億美元（約184億台幣），來採購12架JF-17最新版，並裝有電子掃描雷達和先進電子裝備的第3批次戰機。

然而，阿根廷駐伊斯蘭瑪巴德大使館說，還沒有做出最後決定，目前他們還在評估5個選項。可是當使館被問及，究竟還有哪些選項時，卻回答：「我們沒有關於那些選項的任何資訊。」

而阿根廷戰略事務部長前顧問龐特（Andrei Serbin Pont）說，這類推測始終不斷。他說，阿根廷曾編列了採購戰機預算，先後打算買法國「幻象」（Mirage）F-1M和以色列「幼獅」（Kfir）戰機，但後來在最後一刻取消。他認為，JF-17對阿根廷來說，是個充滿吸引力的選擇，因為英國鞭長莫及，難以施力否決。還有很重要的一點，就是JF-17在阿根廷空軍的預算限制內。

英國先前施壓供應商，取消和阿根廷的交易，甚至禁運關鍵英國零組件，以破壞阿根廷軍購案。自從1982年英阿爆發福克蘭戰爭（Falklands War）後，英國就持續對阿根廷實施武器禁運。

近10年來，英國施壓西班牙，取消提供阿根廷多餘的「幻象」F1M 戰機。後來阿根廷沒買成以色列「幼獅」，則是除了倫敦施壓外，加上美國控管戰機的J79發動機所致。然而，JF-17只要靠中方的子系統就能運作，因此可免受英國施壓。

不過，龐特也指出，美國也在大力推動軍售二手F-16，還有升級的F/A-18戰機。他認為，儘管「幻象」和「米格」戰機仍在阿根廷考慮之列，但幾乎已不太可能中選。

另一方面，巴西防務分析師加蘭特（Alex Galante）認為，雖然阿根廷政府青睞JF-17，但可能會等美國或俄羅斯提出更好的軍售案。

而英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）則認為，在其他選項不斷因阻撓或資金問題而沒買成後，JF-17看來愈來愈像是最好的選擇。不過，在歷經超過10年，都沒買成新戰機，以汰換老舊的「幻象3型」（Mirage III）和「幻象5型」（Mirage V）戰機後，能買到任何戰機，對阿根廷來說可能都是福音。