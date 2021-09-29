日本一對夫妻結婚13年且育有2女，然而妻子在這段期間卻交往過3名男友，甚至還把3人都帶回家過夜，不過這一切丈夫其實全都知情，還非常支持妻子的做法，只因為他在婚後1年就發現自己無法對妻子產生性慾，認為目前的狀況才是夫妻間最理想的相處模式。

根據《週刊文春》報導，日本一對夫妻若狹朋廣和若狹美香結婚13年，且育有2名女兒，然而結婚1年後，朋廣就意識到他無法對美香產生性慾，他解釋自己並不是對女性沒有感覺，而是無法把妻子當作「女性」看待，因為彼此之間的相處更像家人、朋友，但他也沒有想要出軌、離婚的想法，於是將自己的感受坦誠地和妻子分享。

對於剛結婚1年就將開始過著「無性生活」，讓美香大受打擊，不過她和朋廣都決定要和對方過完一輩子，於是兩人開始討論解決辦法，起初曾想過讓美香去牛郎店，或是強迫朋廣進行性行為，不過最後他們一致認為，讓美香交男朋友、家裡有穩定的「第三者」，才是夫妻間最理想的相處模式。

於是美香在之後的幾年中，共交往過3名男友，兩人甚至還讓男友搬進家裡同住，而他們的2名女兒對此事也都知情，並稱呼美香的男友為「媽媽喜歡的人」，就算分手後，這些前男友也還是和她的女兒維持良好的關係。

另外夫妻倆並不避諱這樣奇特的家庭模式，還大方地PO到推特上分享，有不少網友都表示無法理解，甚至痛批他們會影響孩子的人生及價值觀，但朋廣和美香並不在意，「我們不會強迫孩子要怎麼做，只是想讓他們知道，父母為了讓人生變得更快樂幸福，很努力地尋找解決方法」。