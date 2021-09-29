T1聯盟台中太陽總教練人選底定！將由42歲的西班牙籍Iurgi Caminos出任，Caminos擁有超過15年的執教經歷，更長年深耕基層籃球，還曾與多名NBA球員如Pablo Prigioni、Tiago Splitter與Jordan McRae等人合作過。Caminos相當期待與台中太陽攜手向前，誓言帶領球隊衝出佳績。

Caminos從2003年開始擔任教練，有多年基層籃球的執教經歷，也曾帶過西班牙國家青年代表隊。2018-19年賽季，Caminos執掌日本WJBL電裝小仙女女籃隊兵符；2019-20年賽季則擔任日本B聯盟第2級福岡新銳男子籃球隊總教練，對亞洲球風與特性相當熟悉。

Caminos除了與Pablo Prigioni、Tiago Splitter、Jordan McRae、Rodrigue Beaubois、Toko Shengelia與Carlos Delfino等知名球星共事過，他還曾帶過日本女籃國家代表隊隊長高田真希，加上基層的相關經歷，讓他相當能掌握不同風格的球員特性。

台中太陽總經理汪蔚傑就看中Caminos執教的執行能力與細膩度，並認為他的執教西班牙國家青年代表隊的經歷，對陣中有多名年輕球員的臺中太陽很有幫助，「像是孫思堯、丁聖儒、楊承翰與尤楚翔等人，相信能從他身上學到不少東西。」

Caminos則相當期待新球季的來臨，「我很興奮要執教台中太陽，等不及與新球隊一同奮鬥，更期待看到支持我們的球迷，我們會盡全力做到最好，讓球迷們感到驕傲！並與台中太陽一同向前衝！」

Caminos正積極透過視訊瞭解目前球隊狀況，以及外籍球員的規劃等安排，更同時情蒐、瞭解其他球隊資訊，不間斷地與臺灣教練溝通，擬定戰術與訓練方向，為新球季做好最萬全準備。