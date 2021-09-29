三發地產為環境永續盡心不遺餘力，今年首度攜手臺大實驗林，為發燒地球種下百萬生機，積極以認養造林的實際減碳行動守護台灣、落實綠色永續，同時呼籲全民一同加入保護環境生態的行列，一起向地球預約一片片綠蔭、一座座森林。

三發地產集團至今已為近萬戶圓了成家的夢，因此啟動「一屋一樹 三發植樹」的目標植下萬林。三發地產以今年為起點，首度認養1公頃林地，種下1500棵樹苗，預計此後每年可為地球減少5.61公噸碳排量。

今日更由副董事長高明賢率領高階主管團隊，親自走訪南投縣鹿谷鄉清水溝營林區參與植苗活動，期盼讓同仁能透過實際行動，體現關懷環境及社會的企業文化。現場由臺灣大學實驗林管理處蔡明哲處長代表，贈苗予三發地產同時進行揭牌儀式，共同見證本次認養捐贈活動。

高明賢表示，營建業是對環境會產生較高消耗度的特殊產業鏈，如何在開發的同時，有意識地與環境永續共存是十分重大的企業責任」。

三發地產集團關心台灣的環境問題，在打造宜居環境的同時，更將永續概念融合在建築中，在建案上致力於各項環保節能的設計與用料，並從節能減碳、減少污染、增加綠覆面積、淨化空氣等四大面向，以前瞻思維友善對待生態環境。

三發地產集團接下來將全面響應種樹計劃，也力邀喜愛三發的您加入：自即日起凡購入一戶三發地產集團新屋，就為您地種下一棵樹。「我們目標將復育超過萬顆原生樹種」。