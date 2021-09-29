女店員提醒戴口罩遭「慣犯男」攻擊 3分影片曝 村民暴怒：應強制送醫！

屏東縣高樹鄉一名楊姓男子因不滿被超商女店員勸「戴好口罩」，便氣到闖進櫃台，以身材優勢壓制對方，強挖對方的雙眼。據了解，楊男在地方惡名昭彰，為頭痛人物之一，當地村民已發起連署，要求醫院不要再把人放出來。

回顧案情，楊姓男子患有精神疾病，且有多次傷害前科，26日上午近9時許，楊男前往便利超商消費，但口罩沒戴好，經潘姓女店員好意提醒後，楊男卻情緒失控闖進櫃台，用壯碩的身形壓制住對方，接著猛烈以手朝女店員眼部狂戳猛戳，畫面相當駭人。

屏東警方指出，獲報後趕往現場處理，以警棍壓制楊男，楊男才停手，隨後即將其上銬帶回派出所，同時將受傷的潘女送往醫院急救；據悉，潘女的眼部受傷嚴重，其中一只眼部視網膜剝離，最糟的情況恐致失明。

令人髮指的是，楊男早在今年6月間於早餐店因細故，持菜刀朝7旬婦人的脖子、腹部狂砍，婦人受訪時，憶起事發過程仍餘悸猶存，也希望楊男一直留在醫院，不要再出來害人。此外，村民已發起連署，要求醫院不要再將如不定時炸彈般的楊男放出來，因為不曉得下一個受害者是誰。

屏東地檢署指出，楊男無故挖商超商女店員的雙眼，但因疑似患有精神疾病，目前仍在住院治療，已指揮警方密切掌握楊男的治療情形，若經醫院評估可出院後，將會依法向法院聲請羈押。