中信兄弟球團29日宣布與具大聯盟資歷的象魔力（Shawn Morimando）、右投華德茲（Jose Valdez）簽約，昨日賽前收到中央流行疫情指揮中心（CDC）同意兩位洋將入境之公文，將盡速安排後續來台作業。

28歲的象魔力來自美國，左投左打，曾效力於印地安人及馬林魚，今年在大聯盟為馬林魚後援出賽4場投10.1局，自責分率9.58，送出9次三振、5次保送，在3A出賽13場則有12場先發，戰績3勝4拜、自責分率4.43。

左投象魔力曾效力印地安人與馬林魚隊。（美聯社資料照）

31歲的多明尼加右投華德茲則有50場大聯盟登板資歷，效力於老虎、天使、教士、巨人等隊伍，總戰績2勝4敗、自責分率6.34，最近一次在大聯盟出賽則是2018年。今年華德茲效力於墨西哥聯盟Pericos de Puebla，出賽13場皆為先發，戰績6勝1敗、自責分率5.00。

兩位大聯盟等級洋投雖然核准，中信兄弟球團卻也表達核准洋將專案有不同核定時間的問題，「洋將入境時間因CDC核定時間不同而有落差，這是球團無法控制的變數，遊戲規則前提已改變，應該要有因應措施，才能合情合理。」

中職則表示，有關申請洋將入境專案，昨晚已收到CDC同意中信兄弟隊兩洋將核准函並通知球團，有關各球團提交之選手入境申請，已全數核定通過。

至於請假離隊的富邦悍將洋將紐那斯與猛悍，悍將球團表示仍持續與他們保持聯繫。但因家庭因素考量，最終兩人均決定留在家鄉打球方便就近照顧家人，悍將也將自今日起與他們解除合約並進行註銷程序。