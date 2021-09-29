「2021年台中市性別平等線上國際論壇－讓3C成為城市的主題」29日登場，考量防疫今年論壇採線上舉行，超過200人同時在線關心性別平等發展趨勢。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

為擴大關注性別平等、兒童及身障者權益，「2021年台中市性別平等線上國際論壇－讓3C 成為城市的主題」29日登場，考量防疫今年論壇採線上舉行，同步在「社會有愛 溫暖台中」臉書線上直播，超過200人同時在線關心性別平等發展趨勢。市府副秘書長賴淑惠分享市府透過活動及建設，營造更平等性別友善環境，逐步達到實質性別平等。

賴淑惠指出，市長盧秀燕身為六都唯一女性首長，特別關注性別議題，從「小處著眼，大處著手」，大力推動性別友善環境，小至公園廁所環境對女性是否友善平等，可以滿足市民需求；大至市政、社會議題是否提供不同性別朋友都有平等參與的機會，讓台中在性別議題獲得長足進步。

賴淑惠說，今年在新冠肺炎疫情影響下，市府仍讓性別平等議題透過線上論壇持續交流不輟，更加入兒童及青少年、身心障礙者兩大人權公約交叉討論，在關注女性、性別外，也能關注孩童及身心障礙者面臨的問題，營造更平等的對待環境。

社會局長彭懷真表示，受新冠肺炎疫情影響，今年性別平等國際論壇首度改採線上進行，突破時間及空間限制，民眾若無法及時參與，仍可透過臉書收看，跟著國際腳步瞭解性平新知，在地落實性別平等。

社會局強調，線上論壇包含城市座談會及國際女力短講，其中「城市座談會」採雙城論壇形式，聚焦CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)、CRC(兒童權利公約)與 CRPD(身心障礙者權利公約)三大人權公約，分享台中市女兒館、台中市復康巴士、兩市兒少代表機制與運作、嘉義市「友善在嘉，愛我＋1」等在地方案，有助於未來在性別平 等、兒童及身障等領域連結並落實3C理念。

「國際女力短講」則暢談女性首長如何落實永續發展目標，並在地方政府決策中加入更 多女性角色；活動也邀請青年領袖分享如何將性別平等概念融入社區工作，發揮社群影響力。