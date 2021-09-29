為了響應衛生福利部病人安全周主題「孕產兒安全」，新竹縣中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦系列衛教、互動活動宣導，讓孕產婦了解孕期用藥、產後調理、新生兒用藥等安全，院長陳自諒呼籲，為了保障自身健康，務必要把握「停看聽選用原則」，停偏方，看醫師，聽仔細，選合格，用對藥。

該院中醫師科醫師沈俐伶表示，中醫運用於孕產婦的照顧上為期已久，包含懷孕初期的噁心、反胃、嘔吐等，選用紫蘇梗、薑半夏、陳皮、竹如等藥材，減緩不適。懷孕中期出現便秘、水腫，也可選用潤腸的火麻仁、健脾祛濕的白朮調理，甚至需要安胎時，也可選用、仙鶴草處理出血的症狀或是菟絲子、杜仲補腎固胎壯腰膝。

在產後調理部分，沈俐伶也表示，常見的生化湯並非用於整個月子期間，且也不適合產後大出血的媽媽服用，臨床上會根據生產方式、惡露狀況酌加劑量。至於市面上常見的泌乳茶，沈俐伶也建議，須注意成分是否有活血化瘀的藥物，可能影響之後的月經。

不少媽媽產後選擇哺餵母乳，若遇到泌乳少、乳腺不通等狀況，中醫也會根據氣血是否充足，使用通草、王不留行通調促進乳汁。但若遇到乳腺炎的狀況，就會使用蒲公英、金銀花等清熱解毒的藥材。

若在產後調養，沈俐伶也提醒，小心補過頭上火，對於產後痔瘡發作的媽媽，可能會讓痔瘡更慢恢復，這時除了溫水坐浴，可以外用紫雲膏減緩不適。

中藥局藥師陳蓉萱表示，中藥取得容易，但若使用不當，也可能對身體有害無助，務必採取「停、看、聽、選、用」觀念，不要聽信、隨意購買偏方，有問題仍需看中醫師、聽中醫師、藥師的叮嚀，並選合格的中藥購買、依據醫囑正確使用中藥養生保健的同時也能保障用藥安全。