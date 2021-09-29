光學鏡頭廠大立光(3008)將於10月5日公布9月合併營收，大立光初估，9月將高於8月，大立光也將於10月7月舉行第3季法說會，公布第3季財報，由於大陸近期大規模限電減產，衝擊電子供應鏈生產，大立光如何看待第4季受市場關注。

蘋果新iPhone挹注，大立光8月合併營收攀升至40.11億元，回到40億元關卡，月增5.47%，年減20.29%，為今年1月以來單月新高，累計前8月合併營收為297.44億元，年減16.28%。

林恩平表示，受疫情影響，元件及模組都有缺貨，整個供應鏈問題蠻嚴重的，對出貨多少有影響，看起來9月高於8月；不過，原訂年底出貨8P的兩家客戶因為元件缺料遞延到明年出貨，下半年多是低規格6P及7P鏡頭，規格低價格不好，毛利率也比較差，由於影響毛利率除價格外，良率及稼動率也很重要，目前稼動率已差不多，第3季底可拉到滿載，希望透過良率及稼動率拉升毛利率。

大立光將於10月7日舉行法說會，公布第3季財報，並說明第4季展望，大陸近期大規模限電減產，衝擊電子供應鏈生產，大立光如何看待第4季受市場關注。

除第4季營運展望，車用ADAS及自駕車系統滲透率逐年提升，帶動車載鏡頭需求高成長，大立光日前正式申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望集中資源佈局車載鏡頭市場，並藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為營運增添動能，預料車載鏡頭進度也將是法人關注的焦點。