高雄英迪格酒店指出，10月10日入住高雄英迪格任一房型(含當日入住或續住，不含退房日)，無須上網抽籤。

加價2021元即可享有國慶煙火觀賞席次票券乙張(可供兩人入場)。（業者提供）

國慶焰火將點亮港都夜空，高雄英迪格酒店搶搭商機，國慶當天入住加價2021元，免抽籤就可享有限量觀賞席座位，使用紙本五倍券1000元可抵1200元房費，最高可將5000元放大為6000元，而用紙本五倍券每消費1000元加贈200元高雄券，最高可獲1000元高雄券。

睽違20年國慶煙火重返高雄港灣，無論是在地居民或是外縣市遊客，全都引頸期盼這場盛會。由於COVID-19疫情攪擾，今年國慶煙火將控管人流，改以抽籤方式篩選觀賞席次，只有2萬名幸運兒可以入席。

高雄英迪格酒店指出，10月10日入住高雄英迪格任一房型(含當日入住或續住，不含退房日)，無須上網抽籤，加價2021元即可享有國慶煙火觀賞席次票券乙張(可供兩人入場)，還可獲得THANN東方系列旅行四入組乙組(內含洗髮精、沐浴精、潤膚乳及潤髮乳各一瓶，價值200元)，以及保證隔日延遲退房至下午兩點。

此外，搶攻五倍券商機，高雄英迪格也祭出優惠方案，12月30日前使用紙本五倍券入住高雄英迪格任一房型，面額滿1000元可作為1200元支付住房費用，最高可將5000元放大為6000元來使用，還能與官網的優惠住宿專案併用。

民眾只要至高雄英迪格酒店官網選訂任一房型，並致電酒店訂房專線07-2721666，告知酒店同仁將使用5倍券訂房即可享有優惠。

Pier No.1高空酒吧也推出持一張面額500元的紙本券，即可抵用600元的消費，使用兩張可抵用1200元的消費，以此類推，優惠可累計。加碼贈送9折優惠券，可於下次來店時抵用餐點費用。

此外無論是住宿或是至餐廳用餐，使用紙本五倍券每消費1000元加贈200元高雄券，滿2000送400，累積消費滿1000元以上，每消費500元再多贈100元，最高可獲得1000元高雄券。票券數量有限。