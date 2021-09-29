被封為「零負評女神」的林依晨，與老公林于超結婚6年終於傳來好消息，今(29日)被週刊報導早已懷孕，預產期就是下個月，也就是說她藏肚至少9個月都無人發現。對此，林依晨稍早更在社群網站發文親自證實喜訊「是的，我懷孕了」，令大批粉絲都為她開心。

林依晨稍早在社群網站PO長文證實懷孕喜訊，一句「是的，我懷孕了」令人隔著螢幕都能感受到她的甜蜜好心情，而一向注重環保的林依晨，也不忘趁此呼籲大家節約資源，「跟大家分享我們喜悅的同時，也謝謝大家的關心與祝福，我的母嬰用品已幾乎準備妥當， 95%以上是親友們轉贈的二手貨恩典牌，也使用布尿布，所以先婉謝大家想送我東西的好意，我們一起節約資源；）」

至於外界關心的寶寶性別，林依晨不改她溫暖個性，感人回應：「我本來都還不知道是男生女生耶！經紀人也並沒有證實這個消息，請大家和我一起期待，不要破壞驚喜喔！當然，無論男孩女孩，都值得被愛：）」

根據鏡週刊報導，林依晨為了當媽吃盡苦頭，歷經反覆往肚皮打針、取卵、植入等煎熬的試管過程後，終於如願懷上寶寶，令身旁親友為她開心不已。