先前曾有傳聞，南美洲的阿根廷可能想要採購俗稱「梟龍」的JF-17戰機，隨後被否認。現在更有可能的買主浮出枱面，是伊拉克。據巴基斯坦媒體報導，伊拉克正與巴基斯坦協商購買12架 JF-17 Block III(第3批次改良) 戰鬥機，預計下個月將正式簽定合約。

戰機世界(Fighterjets World)報導，交易極可能達成，因為這是在伊拉克空軍副司令馬哈茂德(Muhammad Majeed Mahdi Mahmood)訪問巴基斯坦，與空軍總司令巴巴爾(Zaheer Ahmad Babar Sidhu)見面商談購機事宜。在進行多輪談判後，伊拉克政府耗資6.64億美元，從巴基斯坦購買12架戰鬥機。

今年4月初，巴基斯坦在伊拉克首都巴格達舉辦了大型國防展覽，其間JF-17有動態飛行表演，據媒體報導，這給伊拉克軍方領導層留下了深刻印象。

伊拉克現在的主力戰機是美製F-16C/D ，數量是36架，雖然性能很好，但是伊拉克對於過於昂貴的F-16感到壓力甚大，而且伊拉克與美國的關係也轉於冷淡，美國曾多次對伊拉克境內發布無預警轟炸，民眾反美聲浪持續提高。

伊拉克空軍副司令馬哈茂德與巴基斯坦空軍總司令巴巴爾的會談。(圖/巴基斯坦空軍)

相對的，JF-17的價格僅是F-16的一半，巴基斯坦又號稱，它的性能與F-16不相上下。

JF-17是目前戰機現貨市場中最便宜的，因此經常有一些國家提出購機興趣，馬來西亞就在考慮購買巴基斯坦的JF-17。

JF-17是巴基斯坦航空綜合體(Pakistan Aeronautical Complex)和成都飛機公司(Chengdu Aircraft Industry Group)聯合研製的單引擎多用途戰鬥機，成都將型號命名為FC-1「梟龍」，而巴基斯坦則將它命名為JF-17「雷電」(Thunder)。

兩國的分工是巴基斯坦58%，包括前機身、機翼和垂直尾翼，而 42% 在中國生產，包括航電、武器與中後機身，至於總裝在巴基斯坦進行。