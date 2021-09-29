日本自民黨總裁（即黨主席）選舉結果29日出爐，64歲的日本前外相岸田文雄獲勝，將於10月4日成為日本第100任首相。岸田文雄在日本政界以酒量聞名，曾在外交場合與台灣和俄羅斯政治人物拼酒。

岸田文雄勝選後，外界主要關心他一改從前鴿派形象、轉為強硬對抗中國大陸的外交路線。不過曾擔任外務大臣、防衛大臣等重要職位的岸田文雄，其實酒量非常好，曾被評價為「日本政界中最會喝酒」的政治人物。

熟知日本政界內幕的作家大下英治曾在書中透露，由45歲以下年輕議員組成的自民黨青年局，在約25年前與台灣政治人物交流時，由於時任局長安倍晉三等人都不太會喝酒，因此岸田文雄一肩扛起重任，與重視喝酒應酬的台灣政治人物乾掉無數杯啤酒、紹興酒和茅台，開啟了他的「酒豪傳說」。

岸田文雄2017年還擔任外務大臣時，也曾在九州福岡市的演說中，公開強調「飲酒交流」於外交場合中的重要性，並提到他2016年訪問俄羅斯時，曾和同樣以酒豪聞名的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），在工作晚宴中一面進行會談，一面直接用大玻璃杯痛飲伏特加拼酒；後來拉夫羅夫贈送豪華的裝飾用假書給岸田文雄，書中便藏著一瓶伏特加。

另外，岸田文雄高中時打過棒球，私下是日本職棒「廣島鯉魚隊」的死忠球迷；英文流利，美國前總統歐巴馬訪日時不須口譯便能直接交談；在家則會幫忙做家事，負責洗碗和打掃浴室。

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