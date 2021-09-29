外貿協會董事長黃志芳（左）、泰國駐台貿易經濟辦事處副代表Mr. Sunh Arunrugstichai（中）、經濟部國際貿易局局長江文若（右）與直播展示艙內的參展商揮手互動。(貿協提供)

「全台最大新南向拓銷平台」台灣形象展泰國場今(29)日盛大開展，邀請175家業者參加，設立11個多元主題形象館及3大特色產業區。洽談會邀請到泰國最大連鎖通路集團CP All、曼谷大眾運輸集團 BTS及泰國最大ICT產品代理商Synnex等知名買主，共安排326場線上洽談。

為協助參展商擴大國際曝光度，開幕典禮及展示活動特別安排於台北南港展覽2館舉行，首度以虛實融合概念，將展示廳打造成數位感強烈的「大型網紅直播間」，舞台以巨型筆電呈現展覽亮點，舞台另一側規劃「Bio-Tech」、「E-mobility」及「疫後新生活」直播艙展示區，廠商除了可與買主視訊洽談、提升展示視覺效果，亦可化身網紅走進舞台，以 Live Show風格介紹產品，並運用臉書直播，與泰國觀眾零距離互動，展現與疫情共存的時代，展覽行銷的更多可能。

開幕典禮由經濟部國際貿易局局長江文若、外貿協會董事長黃志芳、泰國駐台貿易經濟辦事處副代表Sunh Arunrugstichai出席致詞，以及泰國投資促進委員會(BOI)秘書長鄧彩線上參與，皆表示運用本展可深化台泰雙邊經貿文化交流。

因應全球關注的ESG議題在台灣發酵，典禮主軸圍繞在永續環保，外貿協會董事長黃志芳表示，「泰國善用在地原生材料發展生技產業，而台灣在智慧製造領域佔有極大優勢，雙邊合作定能發展更具潛力的供應鏈。」尤其泰國政府近年積極推動「BCG」新經濟模式（生物科技、循環經濟、綠色經濟），台灣在疫情衝擊下又身處全球供應鏈核心，且深諳企業數位化、自動化技術，期望藉由數位新南向的交流大平台，與泰方在更多產業進行深度合作，並將永續經營的理念實踐在台泰連結上。

數位新南向開啟台泰合作 瞄準智慧製造、車輛、醫療等產業

數位新南向的概念貫徹在本年線上泰國形象展，結合當地市場趨勢及台灣產業脈動劃分5大展覽主軸，鎖定泰國智慧製造政策的「工業4.0」、疫情下全球密切關注的「防疫零接觸」、帶動未來世界交通革命的「E-mobilty」、疫後時代滿足小確幸的「生活消費」以及讓全球醞釀報復性出遊的「文化觀光」。

在智慧製造方面，谷林運算提出「企業雲端戰情室」解決方案，透過大數據蒐集即時反饋產線狀況，節省人力配置。在電動車趨勢方面，微星「智慧電巴解決方案」可遠端監控車隊，運用數據分析做預防性保養。在眾多醫療參展品項中，萊鎂醫療展示「睡眠呼吸治療裝置」，外型輕巧並可監測「睡眠缺氧」，搭上防疫話題。在生活消費參展商中，達瑞創新「電動自行車」輕量化設計，在疫情時代成為通勤族福音。

本展泰國台商亦積極參與並設立台商專區，Acetec科技瞄準電商物流業崛起，使用智能機器人，提供精準省力的智慧倉儲系統；匠威展示LED動態感應照明燈，為當地加油站、百貨公司研發照明設備。

最強吸客網紅來開箱！ 泰版「電獺少女」助陣力挺形象展

泰國疫情攀上高峰，網路行銷成為最重要的趨勢，本展特別邀請三位泰國知名網紅：坐擁百萬粉絲的明星辣媽Ploy推廣台灣生活小物、泰國版「電獺少女」LDA介紹最新台灣3C科技、以及美食旅遊達人Ratto分享台灣珍奶試喝心得，將優質台灣產品一次公開給泰國消費者！

紙綸科技創辦人林秋吉表示，網紅會在貼文提供購買通路，吸引民眾下單、轉換成實際銷售。創見科技在泰國已有代理商，對於參加網紅活動，銷售經理藍先生表示「這些網紅在當地具有影響力，期望吸引消費者關注，提升新產品知名度。」

本展運用外送平台GRAB限量電子消費券吸引更多泰國買主參加雲端媒合洽談會，並透過社群媒體互動鼓勵消費者參加抽獎，藉由線上活動拉近與台灣的距離，至今創造16萬次社群互動、觸及人數達210萬人次。

泰國未來發展趨勢中，智慧製造是泰國4.0的重要目標，台灣軟硬體解決方案能協助泰國企業快速升級，同時身為「東協底特律」，泰國近期更積極投資電動車，相信結合台灣科技能跨出重大突破，而泰國近年推動「BCG」，希望利用在地物產，轉型成製造創新、永續產品的東協生物樞紐中心。

由經濟部國際貿易局及外貿協會合辦的台灣形象展提供雙邊經貿、產業、文化深入交流，此次線上泰國形象展介面再進化，讓使用者可輕鬆透過手機瀏覽，操作介面也更加流暢，宛如實體展覽真實重現。線上展期自9月29日至10月29日為期一個月。