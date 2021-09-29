民進黨台北市議員王世堅。（資料照，張穎齊攝）

五倍券最新紙本領用已經到880萬人，比數位綁定高出500萬人，且後者還有民眾想「跳船」改紙本，綠委林岱樺質疑，過去三倍券數位綁定後都可以取消，為何五倍券不能？經濟部長王美花重申，這設計前就有講過了，不能取消。對此，台北市議員王世堅直言，我們有比美日聰明嗎？並指行政院帶著各部會推出加碼措施配合五倍券，一直玩、一路完，一路完到掛，並希望政府應該做大事。

王世堅29日在政論節目《新聞大白話》中表示，林岱樺委員的質詢很好，對五倍券的討論根本是不必要，這就是把簡單的事複雜化，我們有比美國人、日本人聰明嗎？美國政府、日本政府，以及歐美進步國家政府，遇到疫情的時候，怎麼幫助社會度過難關？方式很簡單，就是現金，用支票或轉帳的給人民。

王世堅指出，行政院帶著各部會一直加碼，來搭配五倍券，等於行政院帶著大家一起玩、一直玩、一路玩，講難聽一點，「一路完到掛」，我們國家面對的，只有這一點點小問題嗎？我們要面對縣市合併、加入CPTPP衝擊產業等大問題，我們要行政院幹大事，不是弄一些芝麻綠豆大的小事。

王世堅直言，自己害怕的是政府專幹小事，放著大事不管，我們養這個政府，是希望政府做大事，不要對人民「作之君，作之師」，人民的消費可以自己決定，不需要他門指導，不要把人民想成貪小便宜，整天想要抽獎、小確幸，絕大多數人民希望行政院幹大事，做正確的事，生活上的事情，人民自己很清楚，不需要行政院來指導。