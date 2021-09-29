華為創辦人任正非長女、同時也是華為財務長孟晚舟，遭加拿大軟禁逾1千天，上周終於獲釋返回大陸。而加拿大總理杜魯道在28日表示，加國是否禁用華為5G設備，未來幾個星期之內將做出決定。目前「五眼聯盟」中的英國、澳洲、紐西蘭已經表明封殺華為。

路透報導，加拿大身為「五眼聯盟」成員， 對於是否像其他成員國一樣禁用華為5G設備，加國政府已經研議了3年多。據消息來源指出，其實加拿大早已暗中拒絕華為參與5G建設，但因考量遭大陸拘禁的兩位加國公民安危，所以不願明說。

報導指出，華為財務長孟晚舟上周獲釋後，杜魯道首度談及有關5G建設的決定，他表示，「我們將繼續衡量和考慮不同的選項，並在未來幾周做出決定。」目前杜魯道進入第三個總理任期，新內閣將在下個月宣誓就職，預料完成組閣後，杜魯道才會宣布有關華為的決定。

上周杜魯道曾提到，很多加拿大電信業者開始移除華為設備。目前加國兩家最大無線供應商去年6月已與愛立信、諾基亞合作建設5G網路。

美國近年極遊說盟友封殺華為5G設備，而其主導「五眼聯盟」（Five Eyes）成員包括美國、加拿大、英國、澳洲與紐西蘭。