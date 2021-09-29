為推動台中市烏日區九德地區區段徵收作業，台中市政府地政局23至28日舉辦第一次協議價購，以土地市價加計3％、地上物市價加計10％的加碼方式，盼提高協議價購意願，結果有3％土地所有權人、54％土地改良物所有權人同意辦理價購。

地政局指出，烏日九德地區區段徵收案面積約29.87公頃，其中私有土地面積約25.51公頃，範圍內共有400多名地主，為推動區段徵收作業需求，特別舉辦第一次協議價購方式取得土地及土地改良物，盼取得相關權利人共識，共同打造友善居住環境。

地政局長吳存金表示，為提升地主參加協議價購的意願，協議過程已再加碼土地市價加計3％、地上物市價加計10％，盼以此作為協議價購獎勵。此外，若是土地所有權人不願領錢、而選擇申領抵價地，此案抵價地比例核定為徵收私有土地總面積50％，此比例已是為民眾爭取符合現行法令下的最高權益。

吳存金表示，經說明後，參與第一次協議價購土地所有權人同意比例約3％、土地改良物所有權人同意比例約54％；後續所有權人如同意辦理價購，仍可於今年11月5日前繳交或掛號郵寄協議價購同意書至地政局區段徵收科，但若逾期未提出同意書則視同放棄，後續將依法辦理區段徵收。

吳存金強調，為補償所有權人因區段徵收造成財產損失、生活不便及其他成本，同時保障拆遷戶的居住權，市府也將訂定「台中市烏日九德地區區段徵收安置計畫」，紓解因區段徵收對生活造成的衝擊。