運勢命理網站「十二生肖運程命理」分享，生肖屬牛、馬、雞、龍的人10月貴人運很旺，生活和事業上都過得順風順水，賺錢格外輕鬆，過著福氣滿滿的好日子。

▍1.生肖牛

屬牛的人10月貴人運很旺，尤其做業務性質工作的人，新、舊客戶都會成為強大的助力，做出亮眼的業績，也有可能會遇到職務調動，薪水明顯調漲，另外職場上的人際關係會有突破性進展，在貴人的幫助之下財運水漲船高，正財、偏財都能兼得，運氣非常旺。

▍2.生肖馬

屬馬的人性格正直堅強，不會貪小便宜，工作非常努力，因此運氣一直都很順遂，今年10月他們有貴人撐腰，喜事接連不斷到來，好心情帶來正能量，讓他們面對手邊的任務更樂觀積極，工作能力也逐漸提升，離飛黃騰達的目標越來越近。

▍3.生肖雞

屬雞的人9月田宅宮沒有吉星庇佑，因此運勢表現比較普通，財運一般，10月將會有明顯進展，事業上有貴人出手相助，手邊的任務都能迅速上軌道，輕鬆做出令人驚艷的成績。10月屬雞的人獲得吉星照耀，運勢大逆襲，除了工作獲得的金錢，還會有橫財降臨，創業者藉由廣大的人脈擴展生意版圖，事業越做越大，未來不再需要為錢煩惱。

▍4.生肖龍

屬龍的人10月身邊會出現有力的貴人，尤其屬龍的女人會有財星照拂，無論是財運或福氣都蒸蒸日上，已婚者能帶給丈夫、孩子好運，無論是自己或老公的事業都順順利利，財源廣進，子女課業發展順利，前途無量。