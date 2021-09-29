中華民國全國商業總會主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，以往的蛋白區受惠台74線等交通建設到位，受科技新貴購屋者的青睞。（盧金足攝）

台中市隨著新興重劃區開發與74線快速道路開通，購屋目標開始外擴到北屯、潭子、大雅與龍井等地。（盧金足攝）

中央打炒房力道加大，科技人購屋需求不受影響，中科周遭大雅，潭子與龍井等區，房屋銷售量不減反增，大雅年增率甚至達58％；中華民國全國商業總會主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，科技人年薪豐厚，自住及置產向來積極，除鄰近中科最近的西屯區之外，這兩年來隨新興重劃區開發與74線快速道路開通，生活機能日漸完善，購屋目標開始外擴到北屯、潭子、大雅與龍井等地。

央行祭出六都及新竹縣市第二戶購屋貸款不得享有寬限期措施，對於年輕族群購屋是否產生衝擊引發市場關注，但在中科周遭的大雅，潭子與龍井等區，房屋銷售量不減反增，甚至大雅的年增率高達58％。

鄉林不動產研究室表示，中科半導體大廠持續加碼投資，上下游廠商進駐，科技人口紅利與科技新貴高薪高獎金與分紅配股，自住與置產形成房市剛需，特定族群的購屋自備款充足，買房不受房貸寬限期緊縮的影響，喜愛高質感住宅，成為建商主力經營客層群之一。

賴正鎰說，大台中的今年前8個月房市交易量較去年同期，年增率分別為3至5成，大型建商到台中持續購地，土地、工資與建材翻倍漲價，房價隨之調漲。

依市府統計，台中市今年1-8月不動產交易轉移戶數計3萬1137戶，較去年同期2萬8315戶成長10％，交易前五名分別是北屯區5843戶、西屯區3812戶、南屯區2513戶、北區2194戶及太平區2012戶。

交易成長率高的大雅區、潭子區、東區、龍井區及北屯區，過去的蛋白區隨著台74線及國4台中環狀線等交通建設到位，20分鐘到中科園區的距離，區域的生活機能完善，受科技新貴購屋者的青睞。

鄉林建設副總經理方偉民指出，大雅、潭子及龍井都是中科周邊的衛星城市，受惠於科技業人口紅利房市買氣持續上升，成為台中房市觀察指標。

方偉民說，央行針對八縣市購屋第二屋者祭出無房貸寬限期等選擇性信用管制，這個措施其實是打到投資客，對一般換屋或置產型購屋人而言沒有影響。

看好高科技族群購屋實力，加上區域發展潛力與房價爆發力可期，鄉林去年更加碼在離中科四期彰化二林園區最近的員林市中心地段購地，預計今年底前推案搶市。

以高科技族來說，產品有沒有符合他們需求才是重點，科技人工作時間長且職場環境高壓，建商為吸引目標客群，推出的產品規劃也朝向客製高規格飯店化，休閒設施俱全的輕豪宅社區備受歡迎。