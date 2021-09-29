彰化縣警局交通隊員警今天下午二度到場與地方辦理會勘，不料對於如何改善，尚無共識。（謝瓊雲攝）

彰化溪湖二溪路二段與河東路口處，為一個三叉路口，上月底不幸發生死亡車禍，巷子口原本得閃黃燈號誌，這個月改成三色號誌紅綠燈，短短不到50公尺竟然有兩處不同步的紅綠燈，引發當地民怨。（溪湖鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪湖鎮長黃瑞珠（中）本月19日就請來工務處和交通隊到場辦理會勘，盼能順應民意改回原本號誌同步。（溪湖鎮公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化溪湖二溪路死亡車禍後改號誌燈惹民怨 地方二度會勘。

彰化溪湖二溪路8月底發生死亡車禍，該處閃黃燈號誌本月起改為紅綠燈，不料反導致小擦撞不斷、引發民怨，彰化縣警局交通隊人員29日二度到場會勘，卻吵成一團，交通隊強調，為了行人、長者的安全，才改變號誌，將擇日會勘商討尋求共識，研議改善方式現況。

溪湖河東里二溪路二段619巷巷口，原本為閃黃燈號誌，8月26日86歲老翁騎乘電動三輪車，從該巷口出來後直接要過馬路，慘遭40歲廖男撞飛後送醫不治。該處超商路段，兩側有619巷、45巷和河東路三處路口，過去二溪路整段紅綠燈同步時，車流順暢、但車速也往往很快，許多居民行人長者要過馬路困難重重。

發生A1死亡車禍後，警方到場檢討事故發生路段動線，決定調整號誌時相，讓619巷巷口原本僅閃黃燈的三時相紅綠燈號誌改為三色燈全部運作，且刻意與河東路口原有的紅綠燈不同步，盼讓來往二溪路的汽機車減速慢行，減少事故發生。

然而短短不到50公尺就連續有2個路口紅綠燈，而且不同步，多數居民和汽機車駕駛無法適應，不小心就闖紅燈，還差點與剛從巷子出來的人、車擦撞，險象環生，引發熱議；鎮民在臉書社團「溪湖人生活圈」熱烈討論，痛罵號誌不同步、容易看錯，反而更危險，還有人說，乖乖停下來等紅燈的，還會被後方駕駛狂按喇叭。

溪湖鎮長黃瑞珠指出，當地里長和里民抱怨，路口紅綠燈號誌改變之後，三個同方向紅綠燈未同步，反而更危險，一不小心就看錯；她19日已與縣警局交通隊員警到場會勘，警方考量多向路口須考慮各行車方向，公所將請交通隊再研議如何改善。

交通隊表示，該路口經與工務處辦理會勘，決議開啟三色號誌運作，以維交通安全；考量兩處路口距離太近，若號誌同亮運作，容易使河東路口停等紅燈車輛回堵至巷口，產生交通壅塞，影響車輛進出，才會採不同步的號誌時制運作。

警方原有意請工務處更改道路標線引導用路駕駛人適應新號誌改變，並加強宣導路口慢看停、多停等禮讓，不料29日二度會勘，河東里民紛紛要求恢復原本連貫號誌，現場吵成一團，無法形成共識，只能擇日再辦會勘討論。