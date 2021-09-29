日本前外務大臣岸田文雄29日在自民黨總裁選舉中勝出，成功當選第27任總裁，並將接替菅義偉出任日本第100任首相。中國外交部發言人華春瑩29日在記者會表示，中方注意到了剛剛出來的有關選舉結果。中方願意同日本新一屆執政團隊一道，恪守中日四個政治文件確定的各項原則和精神，深化各領域的務實合作，推動中日關係沿著正確的軌道健康穩定發展。

日本時間29日15時許，日本自民黨總裁選舉最終結果出爐，前自民黨政調會長岸田文雄以257票，在第二輪「決選投票」中勝出。按計畫，他將在10月4日接棒菅義偉，成為日本新一任首相。此前岸田已表明，他如上台後會推動修憲，並將「應對中國」作為首要任務之一。

日本前外務大臣岸田文雄29日在自民黨總裁選舉中勝出，成功當選第27任總裁，將接替菅義偉出任日本第100任首相。當地時間晚間6時，岸田文雄亮相記者會，說明施政政策。

岸田發表演講稱，將繼續盡全力應對新冠肺炎疫情，他還計畫在年末之前制定數十萬億日元規模的經濟刺激計畫。

據日本《產經新聞》29日報導，岸田說：「日本政府面臨多個重大課題，從今天開始我要全力以赴。開放的自民黨將向著光明的未來繼續努力。」