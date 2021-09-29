特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）受惠該公司股價大漲，重回世界首富寶座，頻吐驚人之語的他，再度將砲火對向美國總統拜登（Joe Biden）及他的死對頭亞馬遜、藍色起源創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），痛批前者在電動車活動中，沒有邀請特斯拉，稱拜登政府「被工會控制，不夠中立」；調侃後者稱要頒發「銀牌」，以紀念首富之位被他奪下。

綜合外媒報導，馬斯克周二出席加州比佛利山莊的Code Reference，被媒體問及對貝佐斯「新謝波德號」火箭的形狀怎麼看，馬斯克表示，如果只是做亞軌道火箭，他的火箭可以再更短，此言一出引來全場哄堂大笑；此外，馬斯克對於和藍色起源的法律戰也狠酸，「我認為他應該在軌道上投入更多精力，而不是訴訟，你的律師再強也不可能幫你告到月球上」。

隨著特斯拉股價近期上漲，馬斯克身價再度趕超貝佐斯，《富比士》統計，馬斯克當前的淨資產約2003億美元，高於貝佐斯的1931億美元；而馬斯克對此也免不了一番冷嘲熱諷，向《富比士》郵寄表示，不僅要頒給馬斯克1面銀牌，還要送貝佐斯一個刻有「2」字記號的雕像。

不僅如此，日前白宮召開電動車活動，邀請通用、福特等多家傳統汽車大廠，然作為電動車市場領頭羊的特斯拉卻不在此列，馬斯克也忿忿不平的認為，拜登對特斯拉有偏見，通批這是個由工會操弄、不友善的政府，希望能看到一個更中立的政府。