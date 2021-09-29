台南市北門區因先天地理環境所致，部分聚落遇到強降雨或海水倒灌，易造成積淹水災害，為了擴充救災能量，王益、王昌鴻及王新定3位居民，熱心提供自家管筏供公所在面臨災害時調用，29日兩方完成管筏支援協定簽約，未來發生淹水需要緊急撤離及運送物資時，期許能即時發揮效益，迅速救助。

曳引機馬力強、輪胎大、可涉水，且機動性高，適合作為緊急疏散撤離的交通工具，前年北門區公所整合在地的曳引機資源，投入防救災行列。北門因為臨海，漁業相當發達，管筏是當地居民重要的水上交通工具，這次公所結合民間管筏資源，增強疏散、撤離的量能。

北門區公所民人課長王慧中表示，這次與公所簽約支援協定的王益，是公所前清潔隊班長，退休後時常開管筏出海釣魚；另外，王昌鴻、王新定2位居民本身是在地的漁民，他們熟諳潮汐變化及庄內地理環境，萬一遇到災害時，第一時間可快速出動管筏進入災區現場。

王慧中說，北門區公所共計有3艘膠筏、10艘管筏，這次多了3艘民間生力軍的加入，展現公所與地方建立合力防災的共同信念。北門區公所29日在永隆溝側王船庭，舉行管筏支援協定簽約儀式；區長張政郎感謝這3位居民願意協助支援救災工作，也希望未來更多民間力量投入災防工作。