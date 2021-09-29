近期深陷財務風暴的恒大集團29日公告，全資子公司向瀋陽地方國企盛京金控投資集團，出售盛京銀行17.5億股的非流通內資股，占盛京銀行已發行股份19.93％；對價為每股5.7元（人民幣，下同），合計99.93億元。據鳳凰網報導，近期恒大現金表現稍微改善，加上此次套現盛京銀行100億元，預計恒大資金與還債將有所改善。

而恒大持續變賣資產還債，在售股讓出盛京銀行經營權之後，29日恒大集團概念股呈現直線拉升，中國恒大漲幅14.98％，恒大汽車暴漲44.4％，恒大物業漲漲8.93％，恒騰網路漲約12.69％。

同時公告中指出，由於公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於公司仍持有盛京銀行14.57％股權的增值保值。

該公告並提到，「盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還本集團對盛京銀行的相關債務」。