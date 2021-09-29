近日社群平台「Twitter」瘋傳一段口愛影片，而影中人則為2名身穿交通警察制服的男子，制服上還可見明顯臂章號碼。對此，警政署指出，經調查影中的臂章號碼實際身分為資深員警，與影中男子年紀不符，猜測是隨意亂繡的號碼，後續將調查真偽，以端正警察形象。

據了解，Twitter使用者「警察職軍榨汁機」於27日上傳一段男男口愛影片，寫下，「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」。影片中2名年輕男子均穿著交通警察的制服，一名男子躺著，另外一名則坐在一旁替其口愛，影片不時發出吸吮等害羞的聲音。影片曝光後，截至發稿時間已累積2.3萬次觀看人數，引起網友熱烈討論。

據《ETtoday新聞雲》報導，警政署指出，根據影片中的警員臂章號碼查出，該碼為在台南服務的資深警員，與影片中的男子年齡不符合，不排除是民眾為了滿足制服癖好，遂私自冒用，並隨意刺上臂章號碼，後續將持續調查影片真偽，已端正警察形象。