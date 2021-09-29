新竹縣一名女子去年底進入一間上市電子公司當技術員，長期忍受部門男性領班以言語、肢體性騷擾，精神壓力大到去就醫，向公司申訴卻仍無下文，甚至因「違反情節重大」而遭開除，此案已經交由新竹縣勞工處性別評議委員會調查，結果將於近日出爐。

遭到性騷擾的女子小惠指出，她去年12月到湖口鄉一間從事PCB產業的電子公司工作，任職部門共分為早、晚2班，各有2個領班，共1女、3男，其中一名香港籍的男性領班，時常出現毛手毛腳，工作突然靠很近，或是觸碰胸部和手的動作。

更讓人難忍的是，這名男領班還常常用身體做出「往前頂」的動作，遭女性同仁抗議後，還說「我覺得這樣很好玩」，或用猥褻動作催促產線同仁動作快，日常對話時常都在開黃腔，言語還會帶有性暗示，例如「你這種身材妳老公不會滿意」、身材「中看不重用」等。

小惠表示，該男性領班甚至情緒容易失控，會將油壓車推去撞牆壁製造很大聲響，使她受驚，加上長期受到性騷擾，她壓力大到甚至要去看精神科。她6月向公司提出性騷擾申訴，但公司卻要她錄音、錄影，小惠說，公司規定無塵室禁止攜帶手機進入，根本難以蒐證。

儘管無塵室設有監視器，公司卻聲稱沒有拍到，由於小惠也有些情緒性字眼，今年8月中旬遭公司以「威脅、恫嚇同仁」為由解雇，而性騷擾的加害者仍在該公司任職。

對於小惠的指控，此案均已交由新竹縣勞工處性別評議委員會調查，將由第三方認定，也啟動性平會調查，勞工處指出，若公司違反「性別工作平等法」可處10萬以上、50萬以下的罰鍰。而小惠也對於該名男性領班提告，她說「希望不要再有人受害」。