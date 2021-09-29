有些人看到遙不可及的目標時，會因看清事實而放棄，但有的人則相反，對他們而言，越是得不到的東西就越想要，《靈匣網》近日分享5個愛挑戰的星座，在好奇心與好勝心的驅使下，他們會去追求自己得不到的人與物。

1.雙子座

雙子座喜歡追求刺激，從不滿足於現狀，越是容易得到手的東西，他們反而越不在乎，寧願挑戰難度較高的事物，在感情中更是如此，對象若越難追求、越神秘，反而會激起他們的慾望，在好奇心的驅使下接近對方，雙子座會不斷追尋新鮮感和刺激，因此總是忽略自己擁有的東西。

2.雙魚座

雙魚座天生爛漫，非常愛做白日夢，總是生活在幻想世界裡，他們會想像自己擁有童話故事般的愛情，去追求夢想中的對象，變得非常執著，就算看清現實與幻想的落差，明白自己可能追不到對方，但他們仍會嘗試奮力一搏，義無反顧的去追求自己得不到的人事物，就算最後一無所有也無所謂。

3.天蠍座

天蠍座天生好勝，他們並不是因為慾望，而去追求自己得不到的東西，經常是單純為了賭一口氣，對他們而言，輕易到手的東西，就顯得不是如此珍貴，越是得不到的人或物，他們就越想用實力去獲取，以此證明自己的能力，抱持「別人都有，為什麼我不能有？」的心態。

4.處女座

處女座做事追求完美，以高標準要求自己，久而久之，就形成執著的性格，他們無論做什麼事都要求最好，因此在這種心態的驅使下，處女座無法忍受缺點，變得越來越想追求得不到的人或物，甚至是高攀別人，而過分要求完美的個性，不僅使他們生活得很累，就連身邊的人也會受不了。

5.獅子座

獅子座在群體裡，經常扮演領導人的角色，而喜歡主導的他們，天生非常有自信，偶爾還有點自負，在他們眼中，沒有不可能的任務，這使獅子座勇於挑戰，一旦遇到難題，他們不僅不會感到苦惱，甚至還會覺得很有趣，未達到目的絕不罷休，獅子座甚至會刻意去尋找自己得不到的東西。