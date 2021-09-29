《抱膝女子》是畢卡索以最後一任妻子賈桂琳為繆斯之作。（蘇富比提供）

華人知名藝術家常玉，與西班牙知名藝術家畢卡索，兩人都曾為情人作畫，近日將於香港蘇富比上拍的《睡美人》與《抱膝女子》，兩幅戀人畫作將領銜拍場，蘇富比亞洲區現代藝術部主管郭東杰更表示，預期能刷新畢卡索的亞洲拍賣紀錄。

常玉50年代的作品《睡美人》是他畢生創作中唯一能夠明確以戀人為模特兒的大尺幅油畫，且50年代乃常玉的盛年時前，許多重要作品都誕生於此時。此次上拍的《睡美人》畫面以滿喻暗示性的筆觸雕琢女子入夢的時刻，也罕見地將藝術家的私密情感世界公諸於眾。

常玉作品中的美人，往往不止是純粹的模特兒，而是曾在他生命中有著特殊位置的女子，如20年代的藝術家模特兒琪琪，30年代初曾與常玉訂下婚約的馬素等。此幅《睡美人》除了大膽構圖女子的雙腿在被子外恣意打開，同時嘴唇微張，酣睡中無意識地吮含手指，是常玉私密的情色表達；畫中同時融合東方「留白」美學與禪宗「空靈」意境，重塑西方的超現實視角。估價約1億至1.5億港元（約台幣3.6億至5.4億元）。

《抱膝女子》是畢卡索為他的晚年繆斯及最後一位妻子賈桂琳所創作的肖像，也是畢卡索自1954年起開始會在創作中出現的主題，畫中的賈桂琳展現了在畫室裡舒坦愜意的肢體語言，對畢卡索而言，這更是《阿爾及爾的女人》系列的開端，因畢卡索初遇賈桂琳時，便立刻因其神韻而聯想到法國浪漫主義藝術家德拉克洛瓦的《閨房中的阿爾及爾女人》，並開展了向大師致敬的《阿爾及爾的女人》系列，而《抱膝女子》即為此系列之構思雛型。作品估價1.5億至2.3億港元（約台幣5.4億至8.2億元）。