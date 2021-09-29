互花米草地下根系生長密集，在潮間帶形成高密度單物種植物群落，減少生物多樣性。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

有灘地殺手之稱的外來種互花米草，2010年首度在大肚溪口被發現，10年間快速蔓延，淹覆生物多樣性的空間，彰化縣政府爭取水利署補助經費，今年開始移除工作，已經完全移除2萬6198平方公尺，少了根系掩護的濕地，附近排水的汙染課題也相對明顯。

外來種互花米草10年入侵台灣中西部海岸，北從淡水河口、大甲溪口高美溼地、大肚溪口溼地一直到濁水溪口溼地都有大面積分布。

互花米草地下根莖生命力旺盛，每年生長約1至10公尺，在潮間帶形成高密度單物種植物群落，其他植物無法與它競爭，許多底棲生物、水鳥亦無法在密集生長的互花米草間覓食，減少生物多樣性，並威脅漁業發展、阻礙水道運輸等；農業處爭取全國水環境改善計畫近千萬元，以生態迴避方式避開候鳥期，今年3月開始進行移除。

目前剷除工作完成，含地下根莖面積2萬6198平方公尺，並訂出1年為期的後續管理，以避免互花米草復生；至於，去年有環團發現，附近初估至少10公頃原生種雲林莞草，也號召志工加入復育的行列。

農業處強調，為了避免殘株逸散，施工中進行網具圍塑區域，以人工割除互花米草上半部後，再進行機械挖除地下根莖，移除之植株在清除淤泥後以太空袋集中裝運至基地外堆置區晾乾後送焚化爐銷毀。

剷除後濕地呈現大面積裸露泥灘地，生態變化還待進一步監測和調查記錄，值得關切是附近田尾排水的化學需氧量數值偏高，必須加強汙染源頭控管，避免水質惡化；一些地區移除地下莖後，底質更劣化，部分地區物種數量減少或消失，一些區域則吸引更多軟體動物，大眼蟹也有增加趨勢。