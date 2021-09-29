「零負評女神」林依晨與圈外人老公林于超結婚6年終於傳出好消息，她今(29日)親口在社群網站PO文證實懷孕喜訊，據悉，她預產期在10月底，也就是說林依晨已藏肚將近9個月，保密功夫到家。然而林依晨報喜文也相當有她的風格，不忘趁機宣傳環保，令粉絲看了忍不住會心一笑，感動她懷孕不忘愛護地球。

林依晨今日PO文證實懷孕喜悅，她在文中首先先婉拒大家想送她禮物的好意，因為她早已把母嬰用品給準備好，「跟大家分享我們喜悅的同時，也謝謝大家的關心與祝福，我的母嬰用品已幾乎準備妥當，95%以上是親友們轉贈的二手貨恩典牌，也使用布尿布，所以先婉謝大家想送我東西的好意，我們一起節約資源；）」。

林依晨報喜文大多在宣傳節約資源愛地球的環保觀念，貼心的她也不忘為大家做總結，「我知道自己寫得太多了，幫你們簡單總結一下～試著經常使用大眾交通工具或腳踏車、購買任何物品和食物前，都會思考它的來源和對地球的影響再做選擇、珍惜所有資源/能源、常與人分享或盡可能重複使用物品、做好回收、大量減塑、支持自然保育、多素食少葷食⋯⋯等等。」以身作則力行環保的她，這番話說起來相當有說服力。

至於外界最關心的寶寶性別，林依晨亦有回應，表示她自己也不知道是男生還是女生，請大家和她一起期待，不要破壞驚喜，因為無論男孩女孩，都值得被愛。