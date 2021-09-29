莫德納疫苗第二劑來了，南投縣衛生局29日指出，縣內於7／16前接種莫德納疫苗第一劑，且間隔滿10周以上需接種第二劑的66歲 （原住民56歲） 以上長者，10月2日起，可接種第二劑莫德納疫苗，縣府主動造冊發通知書，讓該年齡層長者可以免預約，依時地到快打站施打。

南投縣衛生局表示，中央28日已配賦南投縣13300劑莫德納疫苗提供長者接種第二劑，經衛生局人工統計推算，縣內於7月16日前接種莫德納疫苗第一劑，且間隔滿10周以上，需接種第二劑的66歲 （原住民56歲） 以上長者人數計有14440人，縣府已主動造冊，由村里鄰長或村里幹事，將接種通知單發送至符合接種資格的長者家中，請民眾依通知單上指定的時間至各鄉鎮市衛生所或接種站進行接種。

南投縣衛生局29日指出，7／16前接種莫德納疫苗第一劑，且間隔滿10周以上需接種第二劑的66歲 （原住民56歲） 以上長者，10月2日起，可接種第二劑莫德納疫苗。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

衛生局長陳南松表示，衛生局已協調縣內醫院及各衛生所於10／2、10／3、10／4（週六至週一）安排接種服務，仍採「里別分流」、「時段分流」方式辦理，將在接種人數眾多的鄉鎮市設置社區接種站，計有南投市（慈濟南投聯絡處）、草屯鎮（陳府將軍廟文教活動中心）、埔里鎮綜合球場，竹山鎮立圖書館1樓等4處大型接種站；另在醫院、鄉鎮衛生所、活動中心等設置25個接種站。

衛生局提醒接種民眾，請務必記得攜帶預防接種注射卡（黃卡）、健保卡、身分證、接種通知單（黃色）依指定日期及時段前往衛生所或接種站接種即可，請保持身心愉快，於接種前一日維持正常飲食睡眠，接種後多補充水分。