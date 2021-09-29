中選會正、副主委等6位委員任期11月3日屆滿，立法院內政委員會今審查「行政院函送中選會委員提名名單」，名單包含現任中選會主委李進勇、副主委陳朝建等4人續任，另提2名新任委員，儘管國民黨立院黨團表達反對，但民進黨仍以13：2的席次優勢表決通過人事案初審。

行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，李進勇續任委員並為主任委員，陳朝建續任委員並為副主任委員，許惠峰、陳恩民續任委員，王韻茹及許雅芬均為委員，行政院秘書長李孟諺今率領中選會委員被提名人均列席備詢。

李孟諺指出，這次中選會委員提名，是依照「中選會組織法」第3條規定辦理，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才，同時也併同考量政黨及性別比例，符合相關規定。

針對「行政院函送中選會委員提名名單」，國民黨立委林為洲痛批，中選會「不在籍公投」草案已送行政院審查多時，卻遲未通過送立院，中選會委員怠忽職守，他代表國民黨團持反對人事名單的立場。

國民黨立委林為洲、林思銘等7人，以政黨色彩濃厚、推動不在籍投票進度緩慢等因素，提案擬請做成不適任的決議，但經現場表決以1票對13票，提案未通過，最後民進黨仍以13：2的席次優勢表決通過人事案初審。