台股今天重挫325.98點，外資及陸資賣超新台幣354.56億元，其中，外資賣超晶圓雙雄聯電4.9萬張、台積電2.4萬張，分居前二名，逆勢買超族群則有面板、塑化股。

台股今天下跌325.98點，收在16855.46點，成交值3234.20億元。三大法人合計賣超435.98億元。自營商賣超106.92億元，投信買超25.5億元，外資及陸資賣超354.56億元

晶圓雙雄成外資提款機，外資分別賣超聯電、台積電達4.9萬張與2.4萬張，3至10名依序為元大台灣50、國泰台灣5G+、中鋼、兆豐金、鴻海、國泰智能電動車、新光金與中信關鍵半導體。

外資青睞面板、塑化族群，逆勢買超群創最多，逾2.8萬張，華夏居次共計1.09萬張，第3名為長榮航共9584張。4至10名依序為友達、燁輝、台塑化、南亞科、彩晶、新纖與威健。

自營商賣超金額逾百億元，賣超前10名為元大高股息、 國泰台灣5G+、中信綠能及電動車、國泰永續高股息、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、聯電、台積電、元大特選電動車N與中信小資高價30。

華南投顧董事長儲祥生表示，外資大賣台股354億元是台股今天重挫主因。由於美股近期變數多，在美股大跌下，外資就會賣超台股，短期必須緊盯美股走勢。另外，櫃買中心今天下挫3%，「這倒比較麻煩」，代表本土資金信心較弱。

法人指出，台股今天再度跌破17000點關卡，陷入整理格局。全球股市連續出現利空，從恆大債務危機、中國大規模限電至美股重挫，打擊市場多頭信心。台股短線下探22日16838低點，甚至恐回測8月20日低點，在各項變數尚未明朗前，投資人應轉為謹慎，短期緊盯美股走勢。（編輯：黃國倫）1100929