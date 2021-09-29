丹麥生活風格品牌Rains今發表2021秋冬系列，請來伊林名模王麗雅和國際先生張哲偉示範Rains強調的秋冬生活美學。王麗雅說自己在活動之前還特意繞來看了一圈Rains的設計哲學，覺得十分認同才決定接下活動代言。「我以前買東西都注重品牌性和價值性，但這幾年觀念改了，能陪你上山下海的才是你的好戰友，商品也一樣，適不適合你才是最重要的。」她說自己這幾年固定維持練瑜珈和爬山的運動習慣，還說每星期必爬四獸山被朋友笑「有事嗎？」她自己回應感覺挺好，還表示如果每個人都能把自己的身心靈顧好，那這個世界會更美好。

Rains向來擅長處理機能性戶外防水布料，2012年創立以來一直是戶外運動玩家的Outdoor首選，同時還兼具保暖、防水、時尚感於一身；色系除了經典的黑白綠藍之外，帶有入冬後的反光布料細節，或是銀色、灰色等低彩度色系，也是Rains的擅長用色。

在《天橋上的魔術師》中表現亮眼的初孟軒，年中雖剛退伍，但近來積極現身活動，展演Rains秋冬服飾有模有樣。（Rains提供）

近來邀約活動不斷的林暉旻，在時尚界頗受注目。（Rains提供）