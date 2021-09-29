國際股市大吹逆風，台股從中秋節過後，慘遭中國與美國利空夾擊，從恒大集團破產危機、再到大陸限電停產政策、最新利空爆出美國政府恐關門與美國公債竟可能在10月中首度違約。這些利空接二連三的連環測試，讓台股猶如經歷一場「魷魚遊戲」生存戰，能活下來的才是贏家。

針對美國政府關門危機，筆者以古鑑今，按照2018年川普政府的3次聯邦政府關門事件，筆者研究發現美10期公債殖利率在政府關門前，3次中有2次明顯大增，2018/1/20美10期公債殖利率5天內上升了0.11%，從2.55%到2.66%，而2018/2/9那次上升了0.15%，從2.71%到2.86%，僅2018/12/2那次持平，維持在殖利率3.05%左右。不過已經可以得出，美國國債在政府有關門危機前，大都會遭到投資人拋售，讓殖利率往上升。

而2021年9月這一次也不例外，最新的殖利率突破1.5%，從7月低點1.22%上升了0.28%，而這次Fed還沒升息，只是預告將縮減QE，所以目前的基期非常低，從零利率的環境往上走，換算的殖利率上升幅度，就比以往更驚人。而過去股市會創新高，就是因為零利率的關係，讓本益比往上提，股價往上走。未來即將要走出零利率，現在殖利率從低基期往上大變動，加上鮑爾也認為通膨比預期更嚴重，才會讓亞股與台股「嚇」跌成這樣。

當然，這次的美政府關門危機更複雜，美財長葉倫預警到10月中，財政部現金可能竭盡，如果兩黨沒共識，將會出現首度的美債違約，引發股債市的進一步恐慌，所以這次危機也不能完全同日而語。

但是筆者認為，美國兩黨到大限將至時，通常都會有默契的各退一步，化解財政的僵局，所以投資人可以不用太悲觀去看待。筆者的研究也發現，台股在美國政府重新恢復後，往後5天都有上漲行情，或是把期間跌點給補回來，所以台股到年底還會有行情，台股目前怎麼跌，將來就會怎麼漲回來。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。