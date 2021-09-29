嘉義縣水上鄉龍德社區、柳仔林社區60位長輩，29日以自製戲偶，操偶演繹在地傳奇故事，每一隻戲偶都是長輩DIY製成。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁在縣議員林緗亭陪同下也到場與長輩同樂。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉龍德社區、柳仔林社區60位長輩，29日以自製戲偶，操偶演繹在地傳奇故事，長輩們聚集在戲棚台 後合力演出。（呂妍庭攝）

嘉義縣水上鄉龍德社區、柳仔林社區60位長輩，29日以自製戲偶，操偶演繹在地傳奇故事，勾起許多人的回憶。（呂妍庭攝）

嘉義縣龍德社區發展協會、柳仔林社區發展協會共同投入社區營造，邀請布袋戲大師李天祿第3代嫡傳弟子，集藝戲坊團長黃僑偉與雲林黃俊雄弟子廖鴻文一起帶領兩社區共60位長輩一起學演布袋戲，今長輩們以自製布袋戲偶，在媽祖廟埕演出地方傳奇故事，架勢十足。

包括最高齡92歲的阿嬤，今在水上鄉璿宿上天宮廟埕登台，以布袋戲偶演出「消失的苦竹石獅」和「查某厝姑丈傳奇」地方鄉野傳奇，長輩們擠在戲台後，手持戲偶依序念台詞、操演戲偶，絲毫不怯場。

嘉義縣議員林緗亭說，柳子林社區、龍德社區每年都有大小不同的祭典，最常見布袋戲演出，也是社區長輩的祭典風景，透過此次計畫，阿公、阿嬤自己做布袋戲偶，說自己在地的傳奇故事，「共同操偶演出生命力。」

嘉義縣長翁章梁在林緗亭陪同下也到場與長輩同樂，翁章梁說，布袋戲是台灣人最親近的傳統文化，廟宇慶典都會看到布袋戲台，可以說是台灣人的共同回憶，更是高門檻的藝術，長輩雖然技術不成熟，但是透過懷舊回味的活動讓他們找回兒時回憶，讓社區營造投入更多情感。

林緗亭說，柳子林、龍德村在西元1900年左右，村裡曾組織布袋戲班，至今境內仍有留下布袋戲演出頻繁紀錄，今年社區營造，黃僑偉、廖鴻文帶領社區長輩說在地故事，再編寫成劇本，透過課程練習，讓長輩站上舞台演出自己的社區故事。