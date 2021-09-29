桃園市首座自主興建的捷運綠線如火如荼施工中，議員直指市長鄭文燦施政報告還信誓旦旦說進度超前，但民眾抱怨施工圍籬延宕8個月，痛斥不要美化數據，捷運局長陳文德坦言進度落後0.99％，強調全案是統包工程，只要廠商願意多投入資源就能趕回來，2026年全線通車時程不變。

從八德通往桃園、蘆竹的捷運綠線，總經費達982.64億元，GC01標高架段、GC02標和GC03標地下段、以及機電標4工程已發包，目前正遍地開花施工中，整體預定進度30.98％、實際進度29.99％。

「到底要相信你還是市長？數字都隨人喊！」議員黃婉如說，鄭文燦施政報告信誓旦旦說綠捷進度超前，但陳文德工作報告挑明說進度落後0.99％，她也提到中正和大興西路口的G10站，原訂3月要拆除施工圍籬，屋主還和房客打包票，豈料工程延宕、不斷改期，如今要拖到11月才能拆，進度嚴重落後，附近店家慘兮兮，痛斥不要美化數字。

議員舒翠玲也說，審計部連續2年都點名綠線延宕2年、發包金額也高出預期41億，擔憂拖垮財政，尤其疫情影響缺工缺料，延宕情況必定惡化，像是3土建工程原預計引進789位移工，但僅進來240人，GC03標申請310人僅來16人，GC02標申請237人至今仍掛零。

舒翠玲還說，日本潛盾機技師無法來台，捷運局高喊要以視訊教學，也讓她痛批，牽涉重大工程的上億元機器，豈能當兒戲，且GC03標4台潛盾機只來2台元件、GC02標7台一台都沒到貨，強調捷運局應分析所有困境，勇敢面對，不要便宜行事、玩數字遊戲。議員蘇家明也批永和市場拆遷工程零零落落，要更加把勁。

陳文德說，G10站因五大管線較預期複雜、管線單位發包延遲而延宕，對民眾抱歉，盼共體時艱，房屋稅減免等措施也會延續。他不諱言疫情讓國外技師、移工和材料無法來台，都積極處理，像是首台潛盾機，因得標營造商大林組駐地日籍和本籍工程師有組裝經驗，已和製造商視訊完成組裝，預計10月底在蘆竹下行線發進，上行線潛盾機預計12月組裝，樂觀看待4位技師可順利來台。

陳文德也提到，原綠捷最大關卡是G08永和市場站，但因G07桃園火車站文資議題，導致要徑改為G07站，但強調落後都在可控範圍內，會持續檢討校正工期，2026年通車目標不變。至於審計部報告，是根據綜合規畫報告核定開始計算，但工程2年後才順利發包開工，已提出申覆。