基隆市暖暖區大排遭傾倒不明廢水，水溝殘留大量白色液體。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市暖暖區大排遭傾倒不明廢水，水溝殘留大量白色液體，碇內派出所接獲通報立即追查嫌疑人，初步了解，是附近工廠清洗廠區時，不慎將油漬排入水溝，老闆擔心受罰，請員工前往噴灑除油劑，目前環保局依違反廢棄物清理法予以告發。

據了解，昨天半夜有3名年輕人分別駕駛汽機車到碇內抽水站，一行人拿著水桶和勺子將不明液體灑入排水溝，附近宮廟一早發現大排不斷飄出異味，水面上也殘留白色液體，廟前甚至有一桶可疑物，擔心大排外圍的基隆河遭污染，立即通報警方。

碇內派出所員警接獲通報後，循線調閱監視器，追查到3名可疑男子，一行人到案時坦承犯行。環保局長賴煥紘表示，初步了解，排水溝附近有一間處理廢油工廠，昨天業者清潔廠區地板時，使用大量清潔劑，而油漬不慎排入水溝，老闆擔心受罰，立即請員工前往使用除油劑，化解油污問題。

賴煥紘說，同仁到現場查看後，認定有違法情勢，當場依違反廢棄物清理法告發，若泡沫流入基隆河，會再依違反水汙染防治法告發處分，他建議，業者可以先使用吸油棉處理油漬，並說明除油劑是在緊急狀態下使用，如船隻在海上漏油，必須趕緊處置，此外，他強調，全案最根本問題，應該是廠區要先進行油水分離再排至水溝。