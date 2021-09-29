新北市議員葉元之批評行政院政委唐鳳拍攝五倍券宣傳片竟花費20萬元，昨（28日）上傳花費0元自製高還原度影片諷刺，遭綠立委、網友以「剽竊、抄襲」圍攻。為此，葉元之今在臉書發文「懺悔」，加碼諷刺唐鳳宣傳片是曠世鉅作，僅花費幾十萬元，已屬半買半相送的價格。全文酸度爆表，網友紛紛留言支持，但也有網友批他抹黑。

葉元之表示，上傳諷刺唐鳳的影片引發綠委、綠網軍大舉進攻，指他不尊重原創、抄襲，甚至在上班時間凹助理工作，是個慣老闆。雖然很遺憾綠營分不清反諷跟抄襲的差別，但看他們玻璃心碎滿地，也是於心不忍，因此用綠色邏輯懺悔一下。

文中葉元之酸道，在此向原創致敬，唐鳳宣傳片是舉世滔滔的曠世鉅作，片中主角媲美天王巨星般演技，舉手投足都是風采。看完宣傳片後，更加了解五倍券該如何綁定，9月22日登入五倍券網站更是順暢無比、毫無時間的耽擱，數位綁定人數也因此直線上升，大幅超越紙本預訂的人數。

此外，影片僅花費幾十萬元，已屬半買半相送的價格。行政院不發現金，硬推消費券，增加幾十億的行政成本，也只是很小一筆數目。

支持的網友留言「元之太有才了！」、「看了這篇，整個消除疲勞，開懷大笑！」、「太酸啦，酸到我骨頭都融化了。」但也有網友批評「國民黨真是沒有一個有腦的」、「拜託別再讓他當議員傷害台灣」。