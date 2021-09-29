基隆市今日下午在漁會正濱大樓舉辦聯合婚禮，有50對新人踏上紅毯。（陳彩玲攝）

基隆市今日下午在漁會正濱大樓舉辦聯合婚禮，有50對新人踏上紅毯，完成人生終身大事，其中有8位新娘傳出「雙喜臨門」好消息，市長林右昌到場獻上祝福。

林右昌指出，基隆市民聯合婚禮每年都受到新人熱烈歡迎，今年受疫情影響，原訂6月舉辦延到9月，不過也有8位新娘懷孕「雙喜臨門」的好消息，他說，今年獎項非常豐富，又能在歷史建築漁會正濱大樓舉辦，充滿歷史感也非常詩情畫意。

林右昌除了祝福新人們都能夠幸福長長久久，更期許大家早生貴子，最好能一次雙胞，他提及，基隆公幼、準公幼及非營利幼兒園的比例高達7成，可以減輕家長負擔，也能更好照顧孩子。

民政處長王榆森指出，今年「愛在基隆，緣續今生」聯合婚禮，增加名額為50組，希望看到更多在地新人，能感受到家鄉的祝福，這次活動有十數間基隆在地業者加入熱情加入「辦嫁妝、添聘禮」行列，提供豪華婚紗套裝組、郵輪行程等。