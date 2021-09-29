大陸《人民日報》海外網29日報導，香港特區政府保安局29日表示，截至今年7月底，有10265人涉「黑暴」相關違法事件被捕，其中4009人是學生。

香港大公網、東網報導，逾萬被捕人士中，成年有8511人，1754人為未成年者，其中4009人為學生。被起訴人數有2684人，2195人為成年，其餘為18歲以下。局方指出，被起訴者有905人被定罪、282人經法庭簽保守行為、6人經法庭發出「照顧或保護令」，以及4人循民事程序被判「藐視法庭」罪成。

此外，至於棄保潛逃及法庭通緝的個案，有31人未出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有24人未按擔保條件向警方報到，總共涉及58人。

香港保安局強調，特區政府強烈譴責任何企圖逃避法律責任、為求自保而潛逃海外之人，以「流亡」為藉口是羞恥、虛偽和膽怯的行為。所有被通緝以及檢控的人潛離香港均屬逃犯，特區政府必會追究他們的刑事責任。