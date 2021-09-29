去年的視帝、視后姚淳耀、柯佳嬿將一起頒發「戲劇節目女主角獎」。（三立提供）

久未露面的鄭元暢也將擔任頒獎人。（三立提供）

第56屆電視金鐘獎典禮將於周六(2日)於國父紀念館舉行，昨公布頒獎人名單，導演曹瑞原擔任評審團主席，將揭曉「戲劇節目導演獎」及「戲劇節目獎」，久違的主播沈春華將頒發「益智實境節目獎」，今年特殊貢獻獎由已退休氣象主播任立渝獲得，主播詹怡宜將引言致詞及頒發特殊貢獻獎。因應「56」更邀請了「56不能亡」的偶像團體5566孫協志、許孟哲、小刀出席。

主辦單位三立電視滿足56家族願望，但這次獨漏王仁甫，孫協志說主要參加金鐘是比較後面才決定的行程，那時候王仁甫已經排定工作。今年綜藝節目競爭激烈，孫協志認為只要入圍就是肯定，至於得獎與否，也無法從是不是受歡迎、收視高不高去做衡量，總而言之就交給評審他們去處理了。

小刀個人看好《綜藝玩很大》，因爲是憲哥、KID、小鬼的心血，也陪伴大家很多時光。另外他參與的《全明星運動會》非常熱血、很真實，因為那是對製作單位的一個肯定，他們願意付出挑戰，這真的是一個不容易的節目，是一個非常創新的節目。而許孟哲比較關心戲劇部份，因為《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍很多大獎，很替大家開心，希望可以大豐收。

今年還邀請久未露面、已斜槓YouTuber的鄭元暢，他的「鄭元暢之不專業廚房」已邁入全新第2季，電視演出也終於有新作品推出。鄭元暢表示未來最想挑戰真人真事傳記類型的角色，尤其是近代歷史人物，「因為大家對這個人物都還比較熟悉，所以演繹起來有一定的困難度，希望可以挑戰看看」。而他最欣賞《我的婆婆怎麼那麼可愛》，因為故事很貼近每個人的家庭生活，很容易在劇中找到屬於自己的共鳴。

而其他頒獎人也很有亮點，《斯卡羅》女主角温貞菱將頒發技術相關獎項，沈玉琳及Melody將共同頒發「生活風格節目」及「非戲劇類節目」剪輯及攝影獎。夯劇《俗女養成記》中母女檔于子育及童星吳以涵將同台頒發「迷你劇集」各獎項；游安順與今年入圍2項的薛仕凌則共同頒發「迷你劇集」男、女主角獎，這段頒獎也將與在新加坡不克前來的入圍者李銘順現場連線。

以《天橋上的魔術師》入圍的孫淑媚是今年得獎呼聲頗高，她將與曾敬驊共同頒獎，而去年獲戲劇節目男女主角獎的柯佳嬿、姚淳耀則頒發「戲劇節目女主角獎」，這段也將與正在防疫隔離而無法出席的李維維連線。而其他頒獎人尚包括鍾瑶、王淨、李沐、黃鐙輝、最可愛的「婆婆」鍾欣凌、曾國城、浩子、SANDY、炎亞綸等。

本屆金鐘獎共有192件入圍作品、角逐39個獎項，典禮將於10月2日晚7點在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、東森美洲電視同步收看；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video及Yahoo TV同步收看；另外亦可透過好事聯播網同步收聽頒獎典禮實況轉播。