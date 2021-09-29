施易男（右）、李千那在《孟婆客棧》扮梁祝。（公視台語台提供）

施易男（右）、李千那（左）演出唐美雲（中）製作的《孟婆客棧》。（公視台語台提供）

施易男、李千那參與公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》演出，各有深厚歌仔戲家學淵源的兩人，詮釋民間四大愛情故事之一的梁山伯與祝英台，劇中除了補辦冥界世紀婚禮，還有床戲，總製作人唐美雲笑喊：「當時拍攝看到他們兩人每天都在吵架，心想是不是找錯人？」李千那解釋：「打是情罵是愛，我們兩人感情越吵越深。」

對於床戲，施易男透露他們趁唐美雲在改妝時加了很多戲，李千那補充：「這是劇本需求，觀眾都知道梁祝的故事，卻不知道他們談戀愛的過程。」施易男則說：「畢竟梁祝在人世間相愛，卻沒有很好的結果，人世未能完成的夢想，在地府完成，祝英台不想因喝了孟婆湯而留下遺憾，因此想要把所有的一切都給他，想要在客棧中完成大小事。」而梁祝的冥界世紀婚禮，光出場戲就燒了上百萬，剪出來卻不到1分鐘。

對於世紀婚禮想法，施易男說，自己向來是獨身主義者，若要舉辦世紀婚禮，只要跟對的人去哪裡都可以，李千那則渴望在羅馬教堂門口舉辦婚禮，笑喊：「身邊有我愛的人與家人就夠了！」

李千那與是元介爆分手後，卻又被週刊拍到是元介提著炸雞進入她住處，兩人關係看得外界霧煞煞，對此，李千那說這件事不需要討論了，「已經是過去的事了，我現在單身，以工作為主，過得很好，互相給予祝福，往前看啦」。唐美雲也以前輩身份提醒：「人生有很多風景，前面有更寬廣的道路，不能一直停在過去、回頭看過去。」

唐美雲在《孟婆客棧》飾演客棧老闆萬千帆，替往生者完成願望，該劇海報標語「喝碗湯，然後忘掉吧！」，更點出那碗陰陽交界的孟婆湯，是遺忘的起端，卻也是遺憾的兩斷。談到思念，施易男透露自媽媽小明明離開後，都沒有夢見過她，「但思念不會停止，我很珍惜這份思念。而且媽媽還在世時，我對她的孝順實踐在日常生活，是沒有遺憾的，非常期盼在另一個世界再度遇到，就像梁祝緣分這麼深，不管未來到哪一世，一定還是會在一起。我跟媽媽也是一樣，可能她是我前世的女朋友或愛人，我一出生下來就好愛她、愛到最後、想盡全力保護她。媽媽如果知道我演《孟婆客棧》一定會很開心。」

年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。本劇斥資新臺幣1億元打造，第一單元由施易男、李千那詮釋梁山伯與祝英台，唐美雲透露《孟婆客棧》裡的梁祝有別於傳統形象，施易男除了書卷氣外，憂鬱神情內心戲演得相當好；李千那飾演的祝英台則有新時代女性的形象。《孟婆客棧》將於10月17日起每週日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於10月17日上架，民視無線台將於11月8日起每週一至週五晚間6點30分播出。