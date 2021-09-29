網路紅人四叉貓（劉宇）日前在接種高端疫苗2周後自行檢驗抗體，發現體內抗體數值偏低引起熱議。不過，時隔2周後，四叉貓再次檢驗後，卻發現抗體數字爆增25倍！對此，毒理專家招名威認為，打完疫苗的後2周到4周，都是體內開始生產抗體的時間，這結果完全符合免疫學的邏輯。

四叉貓打高端一個月後二度驗抗體，IgG抗體從35.4飆升到907.5。(翻攝自四叉貓臉書)

四叉貓今（29日）在臉書公布接種高端後4周的抗體檢驗結果，發現他的IgG抗體數值在2周內從35.4上升到907.5，整整提高為25.6倍。他開心直呼，「看好了全世界，我只示範一次，在兩周後抗體暴增25倍以上。」四叉貓指出，明（30日）將接種第二劑高端疫苗，間隔2周後會再去抽血驗一次抗體。

網友對此結果議論紛紛，而招名威則在「招名威教授 毒理威廉」表示，從免疫學角度來看，施打疫苗第1劑疫苗的後2周到4周，都是體內開始生產抗體的時間，「2周後濃度往下降，4周後再往上增加都是很正常的事。」

招名威指出，四叉貓打完第1劑高端疫苗後的15天，抗體掉到35 AU/mL，很合理，因為兩周內的保護力本來就不高，所以全世界才會有很多人在施打後兩周還染疫！現在事隔20天後再驗，數值跳升25.6倍到907，完全符合免疫學的邏輯。

招名威認為，光靠接種後15天驗的抗體IgG就判斷疫苗不具保護力是武斷的，「2周後濃度往下降，4周後再往上增加都是很正常的事。」（圖／示意圖，郭吉銓攝）

另外，招名威也說，體內抗體濃度本來就因人而異，並不是每一個人打完疫苗後的15天內抗體就一定會飆升，光靠接種後15天驗的抗體IgG就判斷疫苗不具保護力是武斷的；臨床試驗中，多半是根據第2劑的14-28天之後，此時的抗體濃度比較穩定，以這個數值來判斷是否具保護力才比較有意義。

招名威強調，如果真的要看出事實，就應該「施打後每天驗抗體濃度，一直到第2劑打完後4周，這樣才不會有誤判！」